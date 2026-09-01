«Никто не будет ждать». Барабанов — о целях «Автомобилиста» на предстоящий сезон

Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов рассказал о требованиях к команде и целях на новый сезон.

— Учитывая смену тренерского штаба и обновление состава, результат от команды требуют здесь и сейчас?

— Думаю, результат в любом случае будут требовать здесь и сейчас — никто не будет ждать. Поэтому нужно схватывать всё на лету: быстро понимать требования тренерского штаба и находить взаимопонимание с партнёрами. Конечно, на это требуется время, но всё, что зависит от нас, мы должны делать. Важно сохранять энтузиазм, трудолюбие и дисциплину.

— После проигранного финала прошлого сезона осталось ли чувство недосказанности, которое хочется исправить уже в Екатеринбурге?

— Я бы не стал это связывать — разные истории. В Казани была своя история, и за два года там была проделана большая работа. Конечно, обидно, что не удалось выиграть, но я уже отпустил эту ситуацию. Здесь начинается новая глава, поэтому впереди много работы. Надеюсь, вместе мы сможем достичь нашей заветной цели, — цитирует Барабанова «Советский спорт».