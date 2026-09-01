«Ак Барс» подписал двусторонний контракт с нападающим Равилем Якуповым

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Равилем Якуповым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение с 23-летним хоккеистом носит двусторонний характер. В ВХЛ хоккеист будет закреплён за «Нефтяником».

Минувший сезон Якупов отыграл в составе альметьевского «Нефтяника» в ВХЛ, где набрал 57 очков — забросил 31 шайбу и отдал 26 результативных передач в 78 матчах. Всего в его послужном списке 185 игр в чемпионате ВХЛ и 110 набранных очков (58+52) при показателе полезности «+12». Ранее хоккеист выступал за «Спутник» и «Барс».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует для казанцев 5 сентября матчем с новосибирской «Сибирью».