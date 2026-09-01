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Генеральный директор ФХР: решение CAS будет обязательным для исполнения ИИХФ

Генеральный директор ФХР: решение CAS будет обязательным для исполнения ИИХФ
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Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возможном допуске россиян станет обязательным для Международной федерации хоккея. Ранее ФХР подала апелляцию в CAS на решение ИИХФ продлить отстранение национальных команд.

«Сезон уже начинается, поэтому все заинтересованы в том, чтобы решение было принято как можно раньше. В определённом смысле ИИХФ тоже заинтересована в том, чтобы вопрос был решён — в ту или другую сторону — как можно раньше. В соответствии с нашими договорённостями с CAS и ИИХФ дело должно быть рассмотрено в октябре. Первоначально речь шла о слушаниях 7 октября, сейчас ориентируемся примерно на 20‑е числа октября. Всё возможно. Вопрос в том, каким именно будет решение CAS. Но одно ясно: решение CAS будет обязательным для исполнения ИИХФ», — цитирует Курбатова «Матч ТВ».

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ФХР подала апелляцию в CAS на решение ИИХФ продлить отстранение национальных команд
Комментарии