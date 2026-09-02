Сегодня, 2 сентября, начнётся новый сезон-2026/2027 OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. В первый день состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 2 сентября 2026 года (время — московское):

17:00. «Югра»– «Металлург».

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.