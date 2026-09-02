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«Нэшвилл» обменял в «Нью-Джерси» форварда Люка Евангелисту

«Нэшвилл» обменял в «Нью-Джерси» форварда Люка Евангелисту
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«Нэшвилл Предаторз» обменял в «Нью-Джерси Дэвилз» форварда Люка Евангелисту, сообщает пресс-служба клуба. «Хищники» получили выборы в первом и втором раунде драфта НХЛ — 2028. Доставшийся им условный пик первого раунда изначально принадлежал «Колорадо Эвеланш».

У 24-летнего Евангелисты остался один год по контракту с кэпхитом $ 3 млн. Он может стать ограниченно свободным агентом в следующем году.

В прошлом сезоне канадец обновил личные сезонные рекорды по очкам и ассистам, набрав 56 (12+44) очков в 81 игре в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+1» и среднем времени на льду 16.37. В регулярках НХЛ Евангелиста провёл 253 игры и набрал 142 (45+97) очка.

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