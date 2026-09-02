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Дементьев — о работе тренеров в КХЛ: кайфую, что наш хоккей становится быстрее

Дементьев — о работе тренеров в КХЛ: кайфую, что наш хоккей становится быстрее
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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о работе главных тренеров в КХЛ и отметил повышение скорости хоккея в лиге.

«[Ги] Буше и [Дмитрий] Квартальнов помогли КХЛ совершить огромный толчок в функциональной готовности хоккеистов, в неуступчивости и многих аспектах, которые просто ускоряют хоккей. Поэтому, даже если у того же омского «Авангарда» не получится победить в плей-офф в ближайшем сезоне, вклад в наш хоккей в плане подготовки, интенсивности и объёма работы будет очень высоким.

Смотрел много матчей предсезонных, и КХЛ, и другие лиги, и НХЛ. Кайфую, что наш хоккей становится быстрее. Благодаря тем нововведениям, которые мы получаем с приходом иностранцев в совокупности с нашими специалистами, [Игорем] Никитиным и Квартальновым», — цитирует Дементьева LiveResult.

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