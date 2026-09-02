Рябыкин — об игре «Динамо» при Тамбиеве: оптимизм у болельщиков чуть укрепился

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин подвёл итоги предсезонки для московского «Динамо» под руководством Леонида Тамбиева.

– Как воспитанник московского «Динамо», что думаете об уверенной победе бело-голубых на Кубке мэра столицы?

– К результатам любого предсезонного турнира нужно относиться очень спокойно. Все команды решают на них разные задачи. Например, «Торпедо» всё время тасовало состав, а бело-голубые, наоборот, наигрывали основу.

Но мне понравилась «картинка» игры московского «Динамо». Может, её стиль по сравнению с прошлыми годами немного упростился, но видны новые требования – максимально вертикальная игра, с быстрым выходом в атаку, с силовым давлением. Никакой эйфории в «Динамо» после этой победы за явным преимуществом быть не должно. Но оптимизм у наших болельщиков чуть укрепился, – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.