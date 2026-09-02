15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» подписали контракт с форвардом Ээли Толваненом

«Рейнджерс» подписали контракт с форвардом Ээли Толваненом
Комментарии

«Рейнджерс» подписали однолетний контракт с форвардом Ээли Толваненом, сообщает NY Post. По данным PuckPedia, зарплата 27-летнего финна составит $ 1,5 млн. Толванен был в статусе неограниченно свободного агента после четырех сезонов в «Сиэтл Кракен».

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 78 игр и набрал 36 (12+24) очков при полезности «-19» и 16.03 в среднем на льду. Также в его активе было 187 силовых приёмов (второе место в команде) и 81 блок (пятое).

По предыдущему контракту Ээли получал $ 3,475 млн в год. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету финского нападающего 423 игры и 190 (92+98) очков.

Материалы по теме
Бриллианты на обочине. Топ-10 свободных НСА в НХЛ
Бриллианты на обочине. Топ-10 свободных НСА в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android