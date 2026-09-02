«Рейнджерс» подписали контракт с форвардом Ээли Толваненом

«Рейнджерс» подписали однолетний контракт с форвардом Ээли Толваненом, сообщает NY Post. По данным PuckPedia, зарплата 27-летнего финна составит $ 1,5 млн. Толванен был в статусе неограниченно свободного агента после четырех сезонов в «Сиэтл Кракен».

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 78 игр и набрал 36 (12+24) очков при полезности «-19» и 16.03 в среднем на льду. Также в его активе было 187 силовых приёмов (второе место в команде) и 81 блок (пятое).

По предыдущему контракту Ээли получал $ 3,475 млн в год. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету финского нападающего 423 игры и 190 (92+98) очков.