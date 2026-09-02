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Главный тренер «Барыса» Кравец назвал задачу команды на предстоящий сезон КХЛ

Главный тренер «Барыса» Кравец назвал задачу команды на предстоящий сезон КХЛ
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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвёл итоги предсезонной подготовки и заявил, что задачей клуба на новый сезон будет попадание в плей-офф.

«Мы усилились, выбрали игроков по нашему бюджету. Нам не хватает одного защитника, над этим работаем. Любая травма для нас будет тяжёлой, это основная проблема. Если будет меньше травм, то у нас есть команда, есть четыре хороших звена, вратарский состав приличный. В целом, конечно, задача — выход в плей-офф. Других вариантов нет. В тренировочном лагере мы не со всеми игроками занимались тем, чем нужно: сбросом веса, улучшением физических кондиций. Это удивительно», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

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