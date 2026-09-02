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«Автомобилист» назвал капитана команды и ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ

«Автомобилист» назвал капитана команды и ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ
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Игроки «Автомобилиста» выбрали капитанов и ассистентов на сезон-2026/2027 КХЛ.

Капитаном екатеринбургской команды стал нападающий Антон Слепышев. Ассистенты - Никита Трямкин, Александр Кадейкин, Джесси Блэкер и Анатолий Голышев.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

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