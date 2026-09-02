СКА поместил защитника Никиту Зайцева в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Зайцев имеет ещё два сезона контракта со СКА с зарплатой в 75 млн рублей за каждый.

34-летний игрок обороны в прошлом сезоне провёл лишь 18 матчей из-за травмы. Набранными очками Зайцев не отметился, показатель полезности составил «-4» при восьми штрафных минутах.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Зайцев провёл 448 матчей с учётом плей-офф и набрал 131 очко — забросил 40 шайб и отдал 91 результативную передачу, показатель полезности составил «+34». В КХЛ защитник выступал за новосибирскую «Сибирь», ЦСКА и СКА.

Зайцев провёл в Национальной хоккейной лиге восемь сезонов и набрал 118 (22+96) очков в 482 матчах.