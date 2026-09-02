Директор «Автомобилиста» назвал задачу команды на предстоящий сезон

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о задачах команды на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Задачи ставятся традиционно максимальные. У нас порядка 10 новых игроков, мы понимаем, что становление нового коллектива требует времени, но мы надеемся, что разведка боем станет успешной. Как минимум хотелось бы, чтобы основная команда по окончании сезона получила медали: чем драгоценнее, тем лучше. Задача — бороться за трофей, попутная задача – быть в верхней части сетки плей-офф», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года.