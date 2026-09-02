«Настало время глобальных изменений». Директор «Автомобилиста» — о составе команды

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о назревших изменениях в составе команды. В межсезонье клуб пополнило несколько именитых игроков, а главным тренером был назначен Алексей Кудашов.

«Настало время глобальных изменений. Долго шли одним костяком, в один сезон добились многого, пытались сохранить этот костяк. В этом году назрели изменения, и такое количество новичков необычно для селекционной работы «Автомобилиста». Мы стали агрессивнее работать с выкупами игроков: повторили историю Даниэля Спронга с Адамом Ружичкой», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.