В «Автомобилисте» рассказали о неудачных переговорах с Никитой Гусевым

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, что клуб вёл переговоры с нападающим Никитой Гусевым, но стороны не смогли прийти к компромиссу.

«С Гусевым и его представителями были переговоры в начале лета, когда у нас было больше свободного места в платёжной ведомости. Тогда мы не пришли к соглашению, а потом платёжка заполнилась», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В прошлом регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.