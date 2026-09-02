15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Автомобилисте» рассказали о неудачных переговорах с Никитой Гусевым

В «Автомобилисте» рассказали о неудачных переговорах с Никитой Гусевым
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, что клуб вёл переговоры с нападающим Никитой Гусевым, но стороны не смогли прийти к компромиссу.

«С Гусевым и его представителями были переговоры в начале лета, когда у нас было больше свободного места в платёжной ведомости. Тогда мы не пришли к соглашению, а потом платёжка заполнилась», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В прошлом регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Материалы по теме
Гусев до сих пор без работы. Почему так происходит и что ждать дальше?
Гусев до сих пор без работы. Почему так происходит и что ждать дальше?