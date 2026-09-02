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Бывший форвард КХЛ Райан Спунер подписал контракт со словацким клубом «Дукла»

Бывший форвард КХЛ Райан Спунер подписал контракт со словацким клубом «Дукла»
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«Дукла» заключила контракт с бывшим нападающим клубов КХЛ Райаном Спунером, сообщает пресс-служба словацкого клуба.

«Мне показалось, что это будет отличный вариант. Я провёл семь лет в России и почувствовал, что мне нужно попробовать что-то новое. Мои личные цели – стать лучшей версией себя и прежде всего получать удовольствие от хоккея. Я хочу помочь команде любым способом, чтобы у нас был успешный сезон. Я с нетерпением жду встречи со всеми в раздевалке и встречи с ребятами на льду», – цитирует Спунера пресс-служба клуба.

Всего на счету 34-летнего хоккеиста 378 игр в КХЛ и 300 (86+214) очков. Райан выступал за такие клубы, как минское «Динамо», «Автомобилист», «Авангард» и «Шанхайские Драконы».

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