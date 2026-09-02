Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил подготовку команды к сезону

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что доволен итогами предсезонной подготовки команды.

«Команда вышла в хорошем физическом состоянии, мы сразу перешли к плановым нагрузкам, оценили изменения в составе. Одна из задач на предсезонку была в том, чтобы посмотреть на рисунок игры, нужно ли что-то менять или оставлять прежним, оценить глубину состава.

Мы выполнили, что планировали, не получилось единственное полным составом сыграть, всего один или два матча сыграли, травмы мешали, и Стась добавился чуть позже. Будем смотреть, пробовать уже по старту сезона», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.