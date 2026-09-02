Гатиятулин: задача не стать чемпионами сентября, а готовить команду

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что имеет план по подготовке команды к успешному выступлению в плей-офф.

«Чтобы громкие слова говорить, нужно их подкреплять чем-то. Два года у нас ушло на построение команды уровня финала, теперь новый цикл, новое строительство команды.

Мы знаем ответственность, понимаем её на начальном этапе, долгосрочно будем готовить команду к тому, чтобы в серии до четырёх побед конкурировать. Мы вместе работаем, все знают, как идёт построение команды. Задача не стать чемпионами сентября, а готовить команду.

Понятно, что болельщики ждут побед, ответственность с нас никто не снимал. Будем готовиться и идти согласно плану стратегии готовиться к самым ответственным матчам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.