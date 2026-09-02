Генеральный менеджер «Ак Барса» Валиуллин оценил трансферную кампанию клуба

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил трансферную кампанию клуба в межсезонье.

«Вопросы у журналистов каждый год повторяются, каждый год сложнее стартует, чем прошлый, конкуренция растёт среди игроков российского чемпионата, легионеров сложно привезти по понятным причинам.

Определённые трудности были и есть, сейчас ещё только сентябрь, до января есть время, есть понимание, что мы можем сделать. Работа идёт каждый час», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года.