«Ак Барс» подтвердил факт переговоров с Кевином Лабанком и Винни Леттьери

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клуб вёл переговоры с нападающими Кевином Лабанком и Винни Леттьери.

«Фамилии, которые нас интересуют, мы их называли ещё в июле, тот же Кевин Лабанк, контракт с ним был на руках, затем у него поменялись обстоятельства в семье, и он выбрал Швейцарию, там есть прямой рейс до дома.

Винни Леттьери также был близок к подписанию контракта, с другими игроками до определённых вещей доходили переговоры, но они выбирали другие чемпионаты, сейчас ждут предложений из НХЛ.

Возможно, что они скоро определятся, чемпионат раньше в Северной Америке сейчас начнётся, посмотрим, сколько они будут ждать, но потенциально ещё есть ребята, которые могут приехать», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.