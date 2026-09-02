Генеральный менеджер «Ак Барса» объяснил расставание с Барабановым и Яшкиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин объяснил решение не продлевать контракты с нападающими Александром Барабановым и Дмитрием Яшкиным.

«Александр Барабанов за два года стал одним из лучших в лиге, но во многом благодаря общей работе, нашему тренерскому штабу. Предложение у него было, если какие-то обиды, то это личное. За два года все вещи в плане финансов, в бытовом плане для него были сделаны на высшем уровне. Время покажет, был он прав или нет, надеемся, что новые ребята, наши ребята займут эту нишу.

У Дмитрия Яшкина были предложения разные, на три года, на два, на год. Это были хорошие условия, сопоставимые и выше, чем у «Шанхая». Он выбрал новый проект, возможно, это ему интереснее», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.