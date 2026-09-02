Валиуллин объяснил, по какой причине «Ак Барс» не стал продлевать Нэйтана Тодда

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин объяснил, по какой причине клуб не стал продлевать контракт с нападающим Нэйтаном Тоддом, который перешёл в «Металлург».

«Мы рассчитывали поменять Нэйтана Тодда на Кевина Лабанка, но это не сработало. Мы оценили по цена/качество Тодда, сделали ему предложение, но он выбрал Магнитогорск, это его право.

У всех игроков от нас было предложение, но они хотели до конца сезона посмотреть, на что могут рассчитывать. Если бы мы подписывали всех игроков, то мы бы вышли за пределы платёжной ведомости», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.