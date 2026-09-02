Гатиятулин: менеджмент будет страховать, если кто-то не будет справляться со своей ролью

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что по ходу сезона команда будет обновлять состав.

«По прошлому сезону уже задавались вопросы, были ответы, эмоции. Возможно, будут аналогии проводиться, надо понять, могут ли ребята, которые в прошлом сезоне были на вторых ролях, забрали роли ни одного матча, не было.

Сложно прогнозировать, мы поймём, что и как, уже когда начнутся игры, наша задача прогрессировать, создавать условия для ребят. Это наша общая работа, менеджмент нас будет страховать, если кто-то не будет справляться со своей ролью», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.