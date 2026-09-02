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Президент «Локомотива»: задача перед нами стоит непростая, но выполнимая

Президент «Локомотива»: задача перед нами стоит непростая, но выполнимая
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что клуб планирует защитить титул чемпиона. Ярославский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в двух последних сезонах.

«Дмитрия Квартальнова представлять не надо, вы его хорошо знаете. Подготовительный период подходит к концу, скоро игры. Задача перед нами стоит непростая, но выполнимая. Будем делать всё, чтобы достичь наши цели», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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