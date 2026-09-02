15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент «Локомотива» объяснил выбор Квартальнова главным тренером клуба

Президент «Локомотива» объяснил выбор Квартальнова главным тренером клуба
Комментарии

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев объяснил выбор Дмитрия Квартальнова главным тренером клуба.

«Почему именно Квартальнов? Тайн никаких нет, мы давно знаем друг друга, знаем сильные и слабые стороны. Мы находимся в определённой ситуации, которая нам диктует», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, а в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси. В сезоне-2024/2025 минское «Динамо» под руководством Квартальнова впервые в своей истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Президент «Локомотива»: задача перед нами стоит непростая, но выполнимая
Комментарии