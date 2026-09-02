Президент «Локомотива» объяснил выбор Квартальнова главным тренером клуба
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев объяснил выбор Дмитрия Квартальнова главным тренером клуба.
«Почему именно Квартальнов? Тайн никаких нет, мы давно знаем друг друга, знаем сильные и слабые стороны. Мы находимся в определённой ситуации, которая нам диктует», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ранее 60-летний специалист уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год, а в последнее время был наставником минского «Динамо», а также главным тренером сборной Беларуси. В сезоне-2024/2025 минское «Динамо» под руководством Квартальнова впервые в своей истории вышло во второй раунд Кубка Гагарина.
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