Президент «Локомотива» — о селекции: пока ищем ветеранов, молодёжь получит шанс

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что команда планирует усилиться по ходу сезона опытными игроками.

«Конечно, нам нужно укреплять позиции в селекции. Но мы ищем конкретных людей на конкретные позиции. У нас большая группа молодёжи, мы к ней относимся серьёзно и надеемся на них. Пока ищем каких-то ветеранов, молодёжь будет получать шанс проявлять себя», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.