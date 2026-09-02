Президент «Локомотива» Яковлев: надеемся, что Паник, Фрейз и Гернат приедут

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев выразил надежду, что легионеры приедут в расположение команды.

С Паником, Фрейзом и Гернатом вопрос не закрыт, надеемся, что ребята приедут. Понятно, что ситуация непростая и в стране, и в нашем хоккее», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.