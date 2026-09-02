«Решение мне непонятно». Президент «Локомотива» — об отмене Кубка Открытия в КХЛ

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался об отмене Кубка Открытия в КХЛ. Ранее в первый день сезона проводился только один матч. В первый день сезона-2026/2027 КХЛ состоится сразу шесть матчей.

«Решение отменить Кубок Открытия мне непонятно. Я считал, что в этой игре был дополнительный интерес, я бы не стал его отменять», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.