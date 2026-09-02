«Помянем, кубок поставим». Президент «Локомотива» — о 15-летней годовщине трагедии

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался о предстоящей 15-летней годовщине гибели ярославской хоккейной команды. Авиакатастрофа произошла 7 сентября 2011 года.

«Я считаю, что дни памяти не зависят от количества пройденных лет. Надо помнить и выполнять то, что должно. Ничего нового, грандиозного не будет. Есть нюансы, соберёмся, помянем, кубок поставим. Что мы ещё можем? Печальное событие», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм.