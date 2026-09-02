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«Необычная ситуация». Президент «Локомотива» — о мотивации после двух Кубков Гагарина

«Необычная ситуация». Президент «Локомотива» — о мотивации после двух Кубков Гагарина
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался о мотивации команды на новый сезон после завоевания двух Кубков Гагарина подряд.

«Моя мотивация? Говорить о третьем чемпионстве можно только тогда, когда два выиграли. Необычная ситуация. Конечно, мы хотим, будем стремиться и всё для этого сделаем. У нас нет шапкозакидательского настроя, мы спокойно работаем, но подразумеваем, что определённая ответственность на нас лежит», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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