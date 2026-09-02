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Квартальнов: хорошее ломать не будем. У этого «Локомотива» есть идентичность

Квартальнов: хорошее ломать не будем. У этого «Локомотива» есть идентичность
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что не планирует менять стиль игры команды.

«Ведущие тройки «Локомотива» пока не трогаем, ребята неплохо взаимодействуют. Дальше — посмотрим, сезон долгий. Где-то что-то будем менять. Но два звена лидеров начнут вместе, это факт.

Мы хорошее точно ломать не будем, у этой команды есть идентичность. Какие-то новые вещи мы ребятам предлагаем, в нападении всё равно будет молодая кровь, они дадут энергию, где-то суету. Тут чуть иные моменты игры будут. А всё, что приносило результат, мы, конечно, трогать не будем», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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