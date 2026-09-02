«Мы были вынуждены». Президент «Локомотива» высказался о повышении цен на абонементы

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что клуб был вынужден поднять цены на абонементы в новом сезоне КХЛ.

«Повышение цен — всегда больной вопрос для нас. Но цены на всё очень растут, затраты большие. Проблемы и у спонсора, и в бюджете. Мы много денег тратим, чтобы решать вопросы с командой, с ареной, с молодёжью. Мы были вынуждены. Да и потом, мы проводим анализ, и мы далеко не первые в КХЛ», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.