Президент «Локомотива» рассказал о текущей роли Боба Хартли в клубе

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев рассказал о текущей роли Боба Хартли в клубе. В прошлом сезоне канадский специалист в качестве главного тренера привёл ярославскую команду к победе в Кубке Гагарина.

«Хартли в Ярославле в роли консультанта, для клуба это большая удача, что специалист такого уровня согласился работать с детьми, с молодёжью. Причём каждый день, я удивляюсь его работоспособности, желанию. Что касается его взаимодействия с первой командой, то это всё зависит от Квартальнова, от его желания. Сейчас у нас все по местам, всё нормально», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.