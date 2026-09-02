Яковлев: фигуру нового тренера «Локомотива» с Радуловым мы не обсуждали

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что не общался с нападающим Александром Радуловым перед назначением Дмитрия Квартальнова новым главным тренером команды. В прошлом сезоне ярославскую команду возглавлял Боб Хартли.

«С Радуловым диалога этим летом не было, у Александра был контракт на этот сезон продлён заранее. Фигуру нового главного тренера с Радуловым мы не обсуждали, Саша очень дисциплинированный человек», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.