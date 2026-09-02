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«Мучились, но отпустили». Президент «Локомотива» — о расставании с Лихачёвым

«Мучились, но отпустили». Президент «Локомотива» — о расставании с Лихачёвым
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался о расставании с воспитанником клуба Ярославом Лихачёвым. Нападающий подписал полноценный контракт с «Амуром».

«Да, мы хотели сохранить Лихачёва, он очень одарённый парень. Но не подошёл нам. Мучились, но в итоге отпустили. Считаю, что он усилит «Амур». Жаль было отдавать, но пришлось», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее Ярослав дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон для 21-летнего нападающего в Хабаровске получился по-настоящему ярким — тогда он с ходу заявил о себе, набрав 27 (15+12) очков в 59 встречах.

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