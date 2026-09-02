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Президент «Локомотива» не захотел отвечать на вопрос об отношении к Игорю Никитину

Президент «Локомотива» не захотел отвечать на вопрос об отношении к Игорю Никитину
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев не захотел отвечать на вопрос об отношении к бывшему главному тренеру команды Игорю Никитину. После завоевания Кубка Гагарина в сезоне-2024/2025 специалист покинул «Локомотив» и перешёл в ЦСКА. Яковлев остался очень недоволен этим решением и не стал приглашать Никитина на чемпионский парад.

— У «Локомотива» третий тренер за три сезона. Изменили ли вы отношение к Игорю Никитину, который во многом стал автором двух подряд Кубков Гагарина?
— Я не хочу обсуждать эту тему. Уже говорил, что всё лежит на поверхности, нет смысла повторять, — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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