Президент «Локомотива» объяснил массовое переподписание контрактов с лидерами клуба

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев объяснил массовое переподписание контрактов с лидерами клуба накануне открытия рынка свободных агентов в КХЛ.

«Была задача сохранить состав и создать возможности для доукомплектования. Ничего сверхъестественного не было», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.