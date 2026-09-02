«Мягкий шаг для увеличения потолка». Президент «Локомотива» — о рекламных контрактах

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что не видит ничего плохого в рекламных контрактах игроков КХЛ, которые можно вынести за пределы потолка зарплат команды. С сезона-2026/2027 каждый клуб КХЛ имеет право дать игрокам команды рекламные контракты на общую сумму 50 млн рублей, которая не будет учитываться в потолке зарплат.

«Рекламные контракты — пробный шаг со стороны лиги. Мы так же к этому относимся. Скорее всего, это шаг для увеличения потолка, просто мягкий, дипломатичный. Ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы все были в равных условиях и действовали по регламенту», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.