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«Мягкий шаг для увеличения потолка». Президент «Локомотива» — о рекламных контрактах

«Мягкий шаг для увеличения потолка». Президент «Локомотива» — о рекламных контрактах
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что не видит ничего плохого в рекламных контрактах игроков КХЛ, которые можно вынести за пределы потолка зарплат команды. С сезона-2026/2027 каждый клуб КХЛ имеет право дать игрокам команды рекламные контракты на общую сумму 50 млн рублей, которая не будет учитываться в потолке зарплат.

«Рекламные контракты — пробный шаг со стороны лиги. Мы так же к этому относимся. Скорее всего, это шаг для увеличения потолка, просто мягкий, дипломатичный. Ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы все были в равных условиях и действовали по регламенту», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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