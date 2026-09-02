Шаянов заменил Мозякина на посту директора по развитию Академии хоккея «Металлург»

Андрей Шаянов назначен директором по развитию Академии хоккея «Металлург», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Ранее должность директора по развитию занимал бывший нападающий КХЛ Сергей Мозякин.

Новая структура будет создана в результате реорганизации системы подготовки воспитанников на базе детско-юношеской спортивной школы клуба.

Андрей Викторович долгое время работал в системе «Металлурга», а его воспитанники становились обладателями Кубка Гагарина, чемпионами России и мира, также успешно выступали в НХЛ. Ключевыми задачами Шаянова станут запуск новой структуры академии хоккея, обновление методических материалов, подбор и повышение квалификации кадров — тренеров и персонала, организация взаимодействия с командами системы «Металлург».