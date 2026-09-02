15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шаянов заменил Мозякина на посту директора по развитию Академии хоккея «Металлург»

Шаянов заменил Мозякина на посту директора по развитию Академии хоккея «Металлург»
Комментарии

Андрей Шаянов назначен директором по развитию Академии хоккея «Металлург», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Ранее должность директора по развитию занимал бывший нападающий КХЛ Сергей Мозякин.

Новая структура будет создана в результате реорганизации системы подготовки воспитанников на базе детско-юношеской спортивной школы клуба.

Андрей Викторович долгое время работал в системе «Металлурга», а его воспитанники становились обладателями Кубка Гагарина, чемпионами России и мира, также успешно выступали в НХЛ. Ключевыми задачами Шаянова станут запуск новой структуры академии хоккея, обновление методических материалов, подбор и повышение квалификации кадров — тренеров и персонала, организация взаимодействия с командами системы «Металлург».

Материалы по теме
Фото
Сергей Мозякин введён в Зал славы отечественного хоккея