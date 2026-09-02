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«Лада» подписала контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным

«Лада» подписала контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным
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«Лада» подписала контракт с нападающим Дамиром Рахимуллиным, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон форвард провёл в составе «Рязани-ВДВ». В 65 матчах Дамир забросил 17 шайб, отдал 13 результативных передач, провёл 179 силовых приёмов и завершил сезон с показателем полезности «+3». После розыгрыша чемпионата-2025/2026 Рахимуллин перешёл в АКМ.

Всего во Всероссийской хоккейной лиге на счету нападающего 318 матчей и 101 (50+51) результативное очко. Также Дамир записал в актив 421 силовой приём и показатель полезности «+15».

В КХЛ Рахимуллин провёл 91 матч, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.

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