«Выставлять себя говном не позволю». В Сети появилось заявление Кравцова о «Тракторе»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал слухи, что он досрочно покинул расположение клуба из-за отказа доплачивать ему до среднего заработка пособие по временной нетрудоспособности. Также он ответил бывшему хоккеисту Алексею Потапову, который выступил с критикой Кравцова за то, что тот отказался соглашаться на перераспределение зарплаты.

«Алексей Потапов, если можно Лёха, так как мы знакомы. Я очень благодарен в этой ситуации хирургу, который меня оперировал, реабилитологу, который со мной занимался каждый день, родным и близким мне людям, а также тем, кто хотя бы удосужился позвонить или написать элементарно «поправляйся». Им тоже благодарен, как и ребятам по команде, которые тоже писали, и многим, кого не знал, но что-то написали.

Так как можно после этого открыто говорить, что ко мне лицом, а я — жопой, если мне даже никто ничего из клуба не написал? Я, честно, не понимаю. Идти навстречу клубу я всегда был готов и много раз. Когда это делал, обвинять меня в том, что я иду против всех, глупо. Не лезу в переговоры и не знаю, чем это всё закончится в этот сложный для меня период. Но для себя я понял многое: выставлять себя говном, которое требует «дайте мне всё — и тогда я выйду», тоже не позволю. Так как этот вопрос я поднял уже давно и осознавал, чем он закончится. Уважаю клуб, уважаю всех болельщиков, ребят по команде», — написал Кравцов.