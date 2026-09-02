Александр Медведев рассказал о реакции Радулова на трагедию с «Локомотивом» в 2011 году

Бывший глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев рассказал о реакции хоккеистов «Салавата Юлаева» и «Атланта» на трагическую гибель ХК «Локомотив» 7 сентября 2011 года.

«К какой из команд я зашёл, уже не помню. Мы с коллегами заходили и в одну, и во вторую раздевалки. Тем более на «Уфа-Арене» они находятся рядом. Часть ребят потом заходили во время разговора из раздевалки в раздевалку.

Саша [Радулов] был настолько потрясён этим известием, что, насколько я помню, он тогда ничего не сказал. Как и все, он был тогда в таком шоке, отчаянии, и ни о каком продолжении игры не было и речи.

Тогда не было никакой разницы между иностранцами и россиянами. Тем более шведский вратарь «Локомотива» Стефан Лив, сирота, дошёл до высших хоккейных высот, хотел играть. Естественно, Густафссон (главный тренер «Атланта» на тот момент. — Прим. «Чемпионата») его очень хорошо знал. Это было всемирное горе, которое не имело национальности», — цитирует Медведева ТАСС.