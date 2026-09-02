«Автомобилист» и СКА произвели обмен хоккеистами

Хоккейные клубы «Автомобилист» и СКА произвели обмен, в результате которого в систему клуба из Санкт-Петербурга переходит 25-летний защитник Юрий Журавлёв, а уральский клуб получает денежную компенсацию и 19-летнего нападающего Егора Привалова. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Егор Привалов родился 27 августа 2007 года в Рязани, является воспитанником академии омского «Авангарда». Выступал за юниорскую сборную России, а в МХЛ дебютировал в 2023 году за команду «Омские Ястребы». Далее выступал за молодёжные команды системы СКА. В общей сложности Привалов провёл в МХЛ 105 матчей, отметившись 55 (20+35) набранными очками. Двусторонний контракт игрока с ХК «Автомобилист» действует до конца сезона-2026/2027.

Юрий Журавлёв выступал в системе «Автомобилиста» с 2018 года. В прошлом сезоне защитник провёл четыре матча в КХЛ за «Автомобилист» и 54 поединка за «Горняк-УГМК». В составе фарм-клуба Журавлёв набрал в прошлом чемпионате ВХЛ 25 (7+18) очков.