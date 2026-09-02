Агент Виталия Кравцова отреагировал на ситуацию вокруг игрока и «Трактора»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, высказался о текущей ситуации с будущим хоккеиста в челябинском клубе. В июне форвард травмировал ахилл во время индивидуальной подготовки и выбыл до ноября-декабря.

«По поводу ситуации с Виталием Кравцовым мы находимся в активном диалоге с руководством «Трактора», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.