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«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с нападающим Русланом Каримовым

«Ак Барс» заключил двусторонний контракт с нападающим Русланом Каримовым
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«Ак Барс» заключил однолетний двусторонний контракт с нападающим Русланом Каримовым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

19-летний Каримов выступал за «Спутник» и «Ирбис» в МХЛ. С сезона-2024/2025 играл за «Сарния Стинг» из OHL, потом перешёл в «Реджайна Пэтс» из WHL. В минувшем сезоне на его счету 61 матч, 17 голов и 21 ассист при показателе полезности «-13». В плей-офф он провёл пять игр и набрал 5 (4+1) очков.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Ранее Алексей Марченко был назначен капитаном «Ак Барса» на предстоящий сезон КХЛ.

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