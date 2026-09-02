Эвандер Кейн ответил на критику от жены Патрика Марло

Экс-нападающий клубов НХЛ Эвандер Кейн ответил на очередную критику, на этот раз от Кристины Марло, жены его бывшего одноклубника по «Сан-Хосе Шаркс» Патрика Марло.

Кристина оставила комментарии под постом, опубликованном бывшим игроком НХЛ Кёртисом Габриэлем. Она заявила, что её муж «испытывает невероятно сильное отвращение к этому парню». Она также утверждала, что Марло не пускал их сыновей в раздевалку «Шаркс», когда там находился Кейн.

«Сильное отвращение»? Странное описание для человека, который без проблем обратился ко мне за помощью со школьным проектом вашего сына. Я любезно согласился помочь, а ваш муж был настолько благодарен, что потом прислал мне очень милое письмо с благодарностью. Так что либо его «сильное отвращение» исчезает, когда я оказываюсь ему полезен, либо ваша история не совсем соответствует действительности», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети Х, приложив скриншоты переписки с участием Марло.