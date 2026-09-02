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Курбатов заявил, что интересы ФХР в CAS представляет американская юридическая компания

Курбатов заявил, что интересы ФХР в CAS представляет американская юридическая компания
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Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что интересы российской стороны в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Международной федерации хоккея (ИИХФ) представляет крупная американская юридическая компания.

— Кто представляет российскую сторону в CAS?
— Крупная американская юридическая компания. Это серьёзные юристы, имеющие хороший опыт работы с подобными вопросами, — приводит слова Курбатова «Матч ТВ».

Ранее Дмитрий Курбатов заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возможном допуске россиян станет обязательным для Международной федерации хоккея. Ранее ФХР подала апелляцию в CAS на решение ИИХФ продлить отстранение национальных команд.

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