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Никита Кучеров — второй в топе лучших игроков нового сезона НХЛ по версии The Athletic

Никита Кучеров — второй в топе лучших игроков нового сезона НХЛ по версии The Athletic
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Североамериканский портал The Athletic представил топ лучших игроков предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги.

Второе место в списке занял российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Лидером рейтинга стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Топ-11 лучших лучших игроков нового сезона НХЛ по версии The Athletic выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон».
2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».
4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон».
5. Куинн Хьюз, «Миннесота Уайлд».
6. Кейл Макар, «Колорадо».
7. Александр Барков, «Флорида Пантерз».
8. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».
9. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз».
10. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».
11. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».

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