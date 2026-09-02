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«Ха-ха-ха, Штюцле». Маршан — о возможном назначении Тима капитаном «Оттавы»

«Ха-ха-ха, Штюцле». Маршан — о возможном назначении Тима капитаном «Оттавы»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан отреагировал на тот факт, что Тим Штюцле вошёл в список кандидатов на роль капитана «Оттавы Сенаторз». Ранее журналист Ottawa Citizen Брюс Гарриок сообщил, что «Оттава» рассматривает трёх кандидатов на роль капитана команды: Штюцле, Тома Шабо и Джейка Сандерсона.

«Ха-ха-ха, Штюцле, ха-ха-ха», — написал Маршан в комментарии к посту о возможных капитанах «Оттавы».

С 2021-го по 2026-й капитаном «Сенаторз» был форвард Брэди Ткачук. Этим летом он запросил обмен из клуба и был отправлен во «Флориду Пантерз», где будет выступать вместе с братом Мэттью.

Ранее Брэд Маршан потроллил шведского форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера в социальных сетях.

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