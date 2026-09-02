«Лига Ставок» — премиальный партнёр «Шанхайских Драконов»

Подписание партнёрского соглашения между букмекерской компанией и хоккейным клубом состоялось в Доме спорта «Лига Ставок». Подписи под контрактом поставили президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский и президент клуба Илья Ковальчук.

Направленное на развитие хоккея в Санкт-Петербурге соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. В предсезонных матчах команда уже выходила на лёд с логотипом букмекера, который также появится на домашней арене и официальных цифровых ресурсах клуба. Помимо брендирования, контракт предполагает запуск спецпроектов, шоу, эксклюзивного контента и совместных активностей для болельщиков.

Кроме того, по ходу подписания был презентован новый фирменный стиль «Шанхайских Драконов» на будущий сезон: обновлённый логотип, а также новая домашняя и выездная форма.

«Хоккей – один из приоритетных для нас видов спорта, – отметил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский – На протяжении многих лет «Лига Ставок» сотрудничает с хоккейными клубами и организациями, поддерживая профессиональный и детско-юношеский хоккей в России. Мы рады начать партнёрство с «Шанхайскими Драконами» и во многом потому, что мы давно и хорошо знаем Илью Ковальчука – амбассадора «Лиги Ставок». В сезоне-2026/2027 мы подписываем уже второе соглашение со спортивным клубом Санкт-Петербурга. После партнёрства с баскетбольным «Зенитом» это ещё один шаг к укреплению позиций бренда в городе и расширению нашего спортивного присутствия».

Эмоциями от начала сотрудничества поделился и президент «Шанхайских Драконов» Илья Ковальчук: «Мы с радостью объявляем о начале стратегического партнёрства с «Лигой Ставок». Это компания, которая по-настоящему понимает и ценит хоккей. В процессе переговоров мы почувствовали искреннюю вовлечённость и энтузиазм партнёров в вопросах развития нашего вида спорта – они смотрят далеко за рамки чистого бизнеса и думают о будущем хоккея. Наше сотрудничество – это не просто спонсорский контракт, это долгосрочные и конструктивные отношения. Совместно с «Лигой Ставок» мы уже разрабатываем серию совместных проектов, цель которых сделать взаимодействие с клубом для наших болельщиков ещё более ярким и насыщенным».

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