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Егор Яковлев выбран капитаном «Металлурга» на сезон-2026/2027

Егор Яковлев выбран капитаном «Металлурга» на сезон-2026/2027
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Пресс-служба «Металлурга» сообщила о капитане и его ассистентах на сезон-2026/2027 КХЛ.

«В новый сезон «Металлург» входит с обновлённым составом лидеров. На командном голосовании были выбраны:

Капитан — Егор Яковлев.
Ассистенты — Владислав Провольнев, Владимир Ткачёв, Егор Коробкин, Никита Михайлис, Нэйтан Тодд.

К старту сезона полностью готовы!» — сказано в сообщении «Металлурга».

Напомним, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин лишал Егора Яковлева капитанства перед началом сезона 2025/2026.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая.

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